بالصور جمعية الأنصار الخيرية ومؤسسة شهيد الإيرانية توزعان مكرمة مالية لـذوي شهداء معركة "ثأر الاحرار"

انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، واستكمالاً لدورها الذي بدأته منذ انتفاضة الأقصى في رعاية أسر الشهداء، وزّعت جمعية الأنصار الخيرية ومؤسسة شهيد الإيرانية، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مكرمة مالية لذوي شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة "معركة ثأر الأحرار"، بقيمة 120 ألف دولار أمريكي، بدعم من الجمهورية الإسلامية "إيران".

وقال مدير جمعية الأنصار الخيرية ناصر الشيخ علي: إن 35 من ذوي الشهداء استفادوا من المكرمة التي تأتي في إطار اسنادهم وشد أزرهم، وليشعروا أنهم ليسوا وحدهم، وأن المجتمع الفلسطيني والأمة الفلسطينية سيكونون سنداً لهم.

وأشار الشيخ علي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن المكرمة المقدمة لهم ستكون لمرة واحدة، على أن تُضاف هذه العوائل في إطار البرنامج العام التابع لجمعية الأنظار الخيرية، وتقديم رعاية شبه شهرية لهم لسد احتياجاتهم الشهرية، وتغطية ما يلزمهم من حياتهم اليومية.

بدورهم، شكر أهالي الشهداء جمعية الأنصار الخيرية، ومؤسسة شهيد الإيرانية، والجمهورية الإسلامية "إيران"، على المكرمة المالية التي دعمت أسرهم في ظل الفقد الكبير الذي منوا به خلال معركة "ثأر الأحرار".

وقالوا: "إن هذه المكرمة تأتي في إطار دعم مسيرة المقاومة والجهاد حتى تحرير فلسطين".

وفي تاريخ 9 مايو الجاري، شن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عدواناً جديداً على قطاع غزة بدأ بعمليات اغتيال "إسرائيلية" غادرة نالت قادة بارزين في المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لتصل حصيلة الشهداء إلى35 وأكثر من 120 مصاباً، إضافة إلى تدمير العشرات من منازل المواطنين والبنية التحتية.













































