هيئة الأسرى: استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

تشكل سياسة الإهمال الطبي، أبرز الأدوات التّنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى ، والتي تسببت على مدار عقود طويلة في استشهاد العشرات منهم حيث تستخدم إدارة السجون حقّ الأسرى في العلاج، والرعاية الصّحية أداة قمع، وتنكيل وذلك من خلال حرمانهم من العلاج وتجاهل الامهم .

وفي السياق ذاته رصدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين من خلال زيارة محاميها شيرين ناصر، فواز الشلودي ، ثلاث حالات مرضية محتجزة داخل سجون الاحتلال، ومنها حالة الأسير حسام شاهين (48عاما)/ القدس والقابع في سجن نفحة والذي يعاني من انتفاخ في القدم وحشر الدم في الاظافر منذ عام 2016 وما زالت ادارة السجن ترفض بتزويده في المشدات وعرضه على طبيب مختص .

وعن حالة الأسير عدي عياش من بلدة رافات شمال محافظة سلفيت والقابع في سجن ايالون حيث يعاني من ضيق في التنفس ودوخان والام في الراس، ويعاني من الدهنيات والمنتشرة في كافة انحاء جسده على شكل تكتلات وما زالت ادارة السجن رافضة لمتابعة وضعه الصحي .

فيما تعرض الأسير عماد صوفي / محافظة غزة لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على اثرها اصيب برصاصات 4 منهم في منطقة الفخذ الايسر ورصاصة واحدة في الفخذ الايمن علما بأن الأسير ما زال داخل زنازين العزل الانفرادي .