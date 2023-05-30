الذكرى الـ 17 لاستشهاد المجاهد طارق الشامي

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

كانت بلدة قباطية بمحافظة جنين على موعد مع فارسها طارق أحمد فهد الشامي بتاريخ 12 إبريل عام 1984م، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

انتمى فارسنا إلى حركة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، وشارك في المواجهات مع قوات الاحتلال وكان يتقدم الصفوف، ثم التحق بصفوف الجناح العسكري سرايا القدس وأصبح مجاهدًا صنديدًا من مجاهديها في بلدة قباطية.

شارك برفقة إخوانه في السرايا في العديد من العمليات الجهادية والتي كان من أبرزها التصدي للاقتحامات المتكررة التي كانت تتعرض لها البلدة وإطلاق النار على جنود الاحتلال ومستوطنيه.

شهيداً على طريق القدس:

بتاريخ 30 مايو عام 2006م كان فارسنا على موعد مع الشهادة بعدما تسللت قوات صهيونية خاصة إلى بلدة قباطية جنوب جنين وأثناء رباطه قام بالاشتباك معها حيث باغتته رصاصات الحقد الصهيوني.