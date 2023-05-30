بيروت: رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يلتقي القائد "النخالة"

قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي، :"إن إطلاق نهضة لخلق الروايات بهدف تبيين أبعاد المقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة ضرورة ملحّة".

وأكد الدكتور بيمان جبلي في لقاءه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، أمس الاثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت أن فرض شروط المقاومة على الكيان الصهيوني يعتبر انتصارًا كبيرًا وخالدًا وملهمًا، في إشارة إلى الانتصار الذي حققتها المقاومة الفلسطينية أمام الكيان المحتل مؤخرًا.

وقال مخاطبًا القائد النخالة: "إن انتصاراتكم البطولية تزداد يومًا بعد يوم وتظهر جليًا أكثر مما مضى مقابل الضعف الذي يعانيه الكيان المحتل".

في حين قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة :" قد غيّرنا اليوم معادلة ساحة المعركة لصالح المقاومة وحطّمنا حلم إظهار "إسرائيل" كـ ’’سوبرمان‘‘ بالمنطقة بالكامل".

وأضاف القائد النخالة : "من أكبر الإنجازات الجديدة التي حققناها في ساحة المعركة مع العدو "الإسرائيلي" هو أننا حطمنا معنويات الكابينت الإسرائيلي والمستوطنين وأوجدنا معادلة جديدة في المنطقة فضلًا في فلسطين المحتلة".

وتابع قائلاً: "عازمون على مواصلة هذا الطريق في ظل التعاون مع محور المقاومة حتى تحقيق الانتصار الكامل على الكيان الصهيوني".

وأشاد القائد النخالة بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ انطلاق الثورة الاسلامية في إيران مؤكدا ان تطور المقاومة كان الفضل الاكبر فيه للجمهورية الاسلامية الايرانية .