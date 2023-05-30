القائد النخالة يلتقي برئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد القائد النخالة خلال اللقاء، أن المقاومة غيرت لصالحها معادلة ساحة المعركة وحطّمت حلم إظهار "إسرائيل" كـ "سوبرمان‘" بالمنطقة بالكامل".

وقال : من أكبر الإنجازات الجديدة التي حققناها في ساحة المعركة مع العدو "الإسرائيلي" هو أننا حطمنا معنويات الكابينت والمستوطنين وأوجدنا معادلة جديدة في المنطقة فضلًا في فلسطين المحتلة".

وأضاف بالقول: عازمون على مواصلة هذا الطريق في ظل التعاون مع محور المقاومة حتى تحقيق الانتصار الكامل على الكيان الصهيوني".

وأشاد القائد النخالة بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الإيرانية للمقاومة في فلسطين.

بدوره، أكد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي، أن انتصارات المقاومة الفلسطينية البطولية تزداد يومًا بعد يوم وتظهر جليًا أكثر مما مضى مقابل الضعف الذي يعانيه الكيان المحتل.

وقال: إن فرض شروط المقاومة على الكيان الصهيوني يعتبر انتصارًا كبيرًا وخالدًا وملهمًا" مشدداً على ضرورة إطلاق نهضة لخلق الروايات بهدف تبيين أبعاد المقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة ".

وتابع مخاطبًا القائد النخالة: "إن انتصاراتكم البطولية تزداد يومًا بعد يوم وتظهر جليًا أكثر مما مضى مقابل الضعف الذي يعانيه الكيان المحتل".