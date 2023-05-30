بعد تأكيدات الكتيبة تحقيقها إصابات مباشرة.. الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده بطولكرم

اعترف جيش الاحتلال "الاسرائيلي" بإصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم.

وكانت كتيبة طولكرم اعلنت تحقيق اصابات مباشرة في صفوف الاحتلال جراء عملية اقتحام واسعة لقواتها في محاولة منها لاغتيال عدد من عناصرها .

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، أن المقاومين الأبطال من سرايا القدس وأذرع المقاومة تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم لمخيم نور شمس في طولكرم وخاضوا مواجهات مباشرة.

وقال سلمي في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن حالة الاشتباك مع العدو مستمرة، فشعبنا لن يستسلم أمام حجم الارهاب الذي يمارسه القتلة والمجرمون الصهاينة".