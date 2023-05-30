الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده ..كتيبة طولكرم تعلن إدخال عبوة "سيف ١" إلى الخدمة

اعترف جيش الاحتلال "الاسرائيلي" بإصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم انه عقب البلاغ العسكري الذي أصدرته سرايا القدس – كتيبة طولكرم، وتصدي مجاهدينا الأبطال لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس العدو الصهيوني يعترف بإصابة أحد عناصر "وحدة الدفدوفان" الخاصة، نتيجة تفجير عبوة ناسفة، وما يزال يتكتم على مزيد من الخسائر الفادحة التي أصابته بفعل ضربات مجاهدينا.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم ان المجاهدين فجروا عدداً من العبوات الناسفة في آلية لقوات الاحتلال تمركزت في أحد شوارع المخيم وكان بجوارها عدد من الجنود وأصابوها بشكل مباشر.

بينت الكتيبة ان اشتباكاً وقع من مسافة صفر في ساحة المخيم، مما ادى لوقوع إصابات محققة في صفوف الجنود وسماع صراخهم في المكان.

وأعلنت عن إدخال عبوة (سيف ١) إلى الخدمة بعد استخدامها ضد قوات وآليات الاحتلال، والتي ألحقت الأضرار الكبيرة بقوات العدو ولدينا مزيد.

وكانت كتيبة طولكرم اعلنت تحقيق اصابات مباشرة في صفوف الاحتلال جراء عملية اقتحام واسعة لقواتها في محاولة منها لاغتيال عدد من عناصرها .

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، أن المقاومين الأبطال من سرايا القدس وأذرع المقاومة تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم لمخيم نور شمس في طولكرم وخاضوا مواجهات مباشرة.

وقال سلمي في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن حالة الاشتباك مع العدو مستمرة، فشعبنا لن يستسلم أمام حجم الارهاب الذي يمارسه القتلة والمجرمون الصهاينة".