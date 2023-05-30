ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى، صباح اليوم الثلاثاء 30-5-2023، أن ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت الإذاعة، أن الأسرى هم: الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (43 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 27 عامًا، أمضى منه 18 عامًا منذ اعتقاله عام 2005، والأسير عامر زياد محمد حمد (35 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 19 عامًا، أمضى منه 17 عامًا منذ اعتقاله عام 2006، ووالأسير علاء سمير محمد عكوبة من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا، أمضى منه 13 عاماً منذ اعتقاله عام 2010.