صحيفة عبرية: "توحيد الساحات" تسيطر على مناقشات المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 30-5-2023، أن قضية توحيد ساحات المقاومة باتت تسيطر على مناقشات المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" مؤخراً.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: برزت قضية توحيد الساحات للمقاومة في المنطقة في الأشهر الأخيرة في المناقشات الداخلية في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذا الاهتمام من المؤسسة الأمنية الصهيونية، جاء بعد أن تصرفت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة على افتراض أنه سيكون من الممكن إجراء مواجهات محدودة في ساحة واحدة فقط من ساحات المقاومة.

جدير ذكره أنه تسود حالة من الخوف والقلق لدى الاحتلال الصهيوني من احتمالية اندلاع مواجهة متعددة الساحات والجبهات؛ في أعقاب مناورة حزب الله التي أُجريت مؤخراً، والرشقات الصاروخية التي أطلقت باتجاه كيان الاحتلال من لبنان وسوريا وغزة خلال شهر رمضان الماضي.