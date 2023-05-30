موقع عبري: تحليق الطائرات الحربية "الإسرائيلية" ضمن المناورات الواسعة "للجيش"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 30-5-2023، أن تحليق الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" في جمع أنحاء الكيان تأتي في إطار المناورات الواسعة المُعلن عنها من قبل جيش الاحتلال.

وقال المراسل العسكري لموقع واللا العبري، أمير بوخبوط: "في إطار المناورات الواسعة للجيش "الإسرائيلي"، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، تجوب الآن أجواء جميع أنحاء "الكيان".

وكان أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الاثنين، عن انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لـ "هيئة الأركان" التابعة له تحت اسم "اللكمة القاضية". منوهًا إلى أنها ستستمر لقرابة الـ 14 يومًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان صحفي، "بدأت اليوم مناورة هيئة الأركان المشتركة "اللكمة القاضية"، وتستمر لمدة أسبوعين، وستحاكي المناورة قتالًا متعدد الساحات في الجو والبحر والأرض والسايبر".