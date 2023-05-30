سرايا القدس- كتيبة طولكرم تستهدف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة وتُحقق إصابات مباشرة

أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، أنّ مجاهديها تصدوا بكل قوة واقتدار لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس وأمطرتها بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة.

وقالت الكتيبة في بلغ عسكري صدر عنها: "في هذه اللحظات باستهداف نقاط تمركز القناصة داخل المخيم بصليات مكثفة من الرصاص ويحققون اصابات مباشرة".

وأضافت: "مجاهدونا يفجرون عدد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال التي تقوم بتدمير ممتلكات المواطنين في ساحة المخيم".

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مدينتي طولكرم ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين، وإصابة عدد كبير من المواطنين بالغاز السام والرصاص المطاطي، اعتقال آخر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 39 مواطناً بالاختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي وأخرى نتيجة السقوط خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.