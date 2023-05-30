بالفيديو لحظة اعتقال قوات الاحتلال لأحد الشبان خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، أحد الشبان خلال الاقتحام المستمر منذ ساعات لمخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة اعتقال قوات الاحتلال لأحد الشبان خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي" اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مدينتي طولكرم ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين، وإصابة عدد كبير من المواطنين بالغاز السام والرصاص المطاطي، اعتقال آخر.