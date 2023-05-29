لينك البوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة

موعد اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة وكافة المحافظات أيضًا، وذلك بعد انتهاء كافة امتحانات صفوف النقل في جميع المحافظات يوم 25 مايو الماضية.

و شهدت محركات البحث حركات مرور عن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 وموعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2023 في كافة محافظات الجمهورية، وتعلن نتائج صفوف النقل للمرحلة الثانوية كل محافظة على حدى، حيث تختص مديريات التعليم بالمحافظات باعتماد والإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023، نظرًا للاختلاف مواعيد الامتحانات في كل محافظة.

وفي السطور التالية موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 في القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى روابط البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظتين للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2023 برقم الجلوس حال إدراجها إلكترونيًا، وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط.

طريقة الحصول على نتيجة الأول الثانوي الترم الثاني 2023

ولمعرف نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة، أتاحت المحافظتين الأكثر كثافة طلابية بمصر نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث أتاحت البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الاستعلام الإلكتروني ومن المدرسة النتائج، بينما أتاحت مديرية تعليم الجيزة النتائج في المدرس فقط.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة.

من المتوقع أن تعلن نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الثاني في شهر يونيو المقبل وقبل امتحانات الثانوية العامة، وتعلن كل محافظة عن النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كافة كنترولات التصحيح بمختلف مديريات التعليم في المحافظات، وتتيح كل مديرية نتائج الطلاب في المدارس ويمكن أن تتيح رابط إلكتروني كمحافظة القاهرة.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة للاستعلام عبر البوابة الإلكترونية

في السطور التالية نضع لكم لينك البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة، ويمكن أن تدرج المحافظة نتيجة صفوف النقل للمرحلة الثانوية مثلما أتاحت نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على البوابة الإلكترونية للمحافظة، من خلال رقم 0900100 للأرضي و5757 للمحمول، ويمكن أن تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 القاهرة على البوابة الإلكترونية لمحافظة من الخطوات التالية:

الدخول على لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 من هنا

تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي وكتابة رقم الجلوس.

أخيرًا الضغط على عرض النتيجة.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2023

نقدم لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2023 محافظة الجيزة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، وذلك حال إعلان النتيجة إلكترونيًا خلال الأيام المقبلة.

الدخول على رابط نتيجة أولى ثانوي 2023 من هنا.

اختيار نتائج صفوف النقل، وتحديد الصف الأول الثانوية.

كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط

والاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط يتاح في المدراس فقط، حيث بعد إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلة الثانوية بالقاهرة والجيزة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب والاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط.