أسعار العملات في البنوك المصرية و السوق السوداء اليوم الثلاثاء30/5/2023م في مصر، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، وسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره مقابل الجنيه خلال تعاملات الإثنين 29 مايو/أيار 2023، وسط تأكيدات على الإسراع في الطروحات.

ويدخل الجنيه المصري الشهر الثالث مستقرا أمام الدولار، وسط جهود حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على زيادة الموارد الدولارية عبر القطاعات الرئيسية سواء السياحة أو المصريون في الخارج أو قناة السويس.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وسجلت مصر فائضا في حسابها الجاري خلال الربع الثاني من العام المالي 0.4% من الناتج المحلي، بدلاً من عجز 0.9% في الربع الأول، غير أن تدفق الحساب الرأسمالي للخارج أدى لتآكل في السيولة لدى القطاع المصرفي وتحول صافي الاستثمارات الأجنبية لعجز 24.5 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، بدلاً من فائض 2.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وذكر أن تحفيز التدفقات بخلاف الديون، مفتاح تعافى الاقتصاد المصري، مؤكداً أنه على الحكومة الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية للحصول على التمويل وإبطاء تآكل الاحتياطيات الأجنبية، بجانب إقناع صندوق النقد بالمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

وتابع: رغم التزام مصر بالانضباط المالي إلا أن تحديات خدمة الديون تتزايد على مصر، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض والفوائد.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 96% منذ مارس/آذار 2022 وحتى الآن ما زاد من أعباء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو/حزيران 2022، وفقاً لتقدير صندوق النقد الدولي.

وقال البنك البريطاني إن هناك حاجة لمزيد من تصحيح سعر الصرف، والفائدة، ورغم ذلك فالمكاسب من خفض جديد للعملة في الناحية الاقتصادية وتوازن التجارة أقل وضوحًا، إلا إذا ساعد في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الخليج.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

وقلل من أهمية خفض الجنيه المصري أمام الدولار إذا كان الهدف دعم تدفق الأموال السخنة، حيث إن الخلفية الهشة للأوضاع العالمية وعوائد السندات اليوروبوند القياسية، تؤدي إلى عدم الوضوح.

وقال التقرير إن تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، قد يكون مؤشرًا على تأخير خفض الجنيه، والتحول لسعر صرف مرن ما قد يؤجل أكثر مراجعة صندوق النقد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري على مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

واستقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.