سعر الدولار واليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الثلاثاء30/5/2023م، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، وخلال تعاملات أمس الإثنين استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

ووصل سعر الدولار في مقابل الليرة السورية إلى 9 آلاف، وسط مخاوف من الوصول إلى حاجز 10 آلاف ليرة للدولار بسبب الأوضاع الاقتصادية السورية.

وأطلقت وزارة السياحة السورية تطبيقا إلكترونيا بخمس لغات للترويج للسياحة، تتضمن منصة إلكترونية لمنح الفيزا السياحية خلال 24 ساعة، وفقا لما أعلنته مدير التسويق والإعلام السياحي بوزارة السياحة السورية المهندسة ربى صاصيلا، مؤكدة أنه جار تنفيذ مشاريع سياحية عديدة في دمشق واللاذقة وحلب، خلافاً لوجود العديد من الفنادق قيد الإنشاء تمهيداً للموسم السياحي القادم.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وتستهدف سوريا الوصول إلى 3 ملايين سائح خلال العام الجاري، بعد أن بلغت عائدات السياحة العام الماضي 1.9 مليار ليرة، فيما وصل عدد السائحين القادمين إلى سوريا 385 ألف سائح خلال الربع الأول من العام الجاري.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك السورية

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6565 ليرة، وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل الدولار رسميا 8100 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند 8900 ليرة للشراء و9000 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما استقر سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9545 ليرة للشراء و9657 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 444 ليرة للشراء و451 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء30/5/2023م ، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء30/5/2023م: