"الفيصلي الاردني" يقرر مغادرة فلسطين لهذا السبب...!

أعلن نادي الفيصلي الاردني، مساء اليوم الاثنين29/5/2023م، أن وفده سيعود إلى العاصمة عمان غدا الثلاثاء، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدته مباراته أمام الوحدات في افتتاح بطولة القدس والكرامة بكرة القدم والتي شهدها ملعب الشهيد فيصل الحسيني.

وقال نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي في فيس بوك: "نتيجة للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان اقامته تمهيدا للمغادرة الى عمان غدا".

وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 91 بعدما احتسب حكم اللقاء خطأ لصالح مهاجم الوحدات، المحترف الفلسطيني زيد القنبر، ليتم الاعتراض على قراره من اللاعبين، قبل حدوث التشابك بين اللاعبين والجماهير.

ولم تستكمل المباراة، حيث كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1، حيث تقدم الفيصلي بهدف السبق عن طريق أحمد ابو شعيرة، وأحرز الوحدات هدف التعادل في الدقيقة 50 من ضربة جزاء نفذها محمود شوكت بنجاح.