كم سعر الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 30 مايو 2023 | طالع أسعار الذهب في مصر

كم سعر الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 30 مايو 2023، تتصدر اسعار الذهب بالجنيه المصري محركات البحث بشكل يومي، حيث يرغب الكثير من الاشخاص معرفة سعر الذهب في مصر، لا سيما الاشخاص المقبلين على الزواج، او أولئك الذين يرغبون باقتناء الذهب.

وتزداد عمليات البحث عن سعر الذهب في مصر، خصوصاً في التعاملات الصباحية اليومية، ولهذا السبب يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لرصد التغيرات على اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حتى يتسنى لمتابعي الوكالة معرفة سعر الذهب في مصر بسهولة.

كم سعر الذهب في مصر اليوم؟

وسجلت أسعار الذهب في مصر استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، عقب هبوط حققته في أمس بنحو 30 جنيها لأغلب الأعيرة بالأسواق المحلية بالتزامن مع استقرار الأسعار بالبورصة العالمية في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع.

كم سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، والأوسع انتشاراً في مصر اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 استقراراً حيث ثبت عند 2335 جنيها بيع، و 2300 جنيها شراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم، 2668 جنيهًا بيع، و 2628 جنيها شراء.

وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند 2001 جنيه بيع، بينما بلغ نحو1971 جنيها شراء.

أما سعر الذهب عيار 14 فبلغ نحو 1557 جنيها بيع، و 1533 جنيها شراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 18680 جنيها، ذهب صافي عيار 21 وزن 8 جرامات في حالة الشراء جديد، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة أو المصنعية، كما سجل سعر الجنيه الذهب في حالة الشراء عند 18400 جنيها.