موعد تسليم شهادات المدارس الحكومية في غزة 2023 وخطوات التسجيل في نظام الدخول الموحد

موعد تسليم شهادات المدارس الحكومية في غزة للعام 2023، يبحث الكثير من طلاب مدارس الحكومة وذويهم في قطاع غزة عن موعد تسليم الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي، حيث انتهى طلبة المدارس من تقديم امتحانات نهاية السنة الدراسية قبل عدة أيام.

كيفية الحصول على علامات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023

ويمكن لطلبة المدارس أن يتعرفوا على درجاتهم في المباحث التي تقدموا فيها للاختبارات النهائية للعام الدراسي 2022-2023 من خلال موقع الدخول الموحد، حيث يتم رصد درجاتهم عبر بوابة أولياء الأمور، وفي هذه السطور يوضح لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة الدخول الى موقع الدخول الموحد.

خطوات التسجيل في موقع الدخول الموحد:

الدخول الى موقع وزارة الاتصالات الفلسطينية من هنا

الضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية

الضغط على ايقونة تسجيل جديد

ادخال رقم بطاقة الهوية في المستطيل المخصص

اضغط على التالي

قم بالاجابة على الاسئلة المطلوبة

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ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بك

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ادخل كود التحقق الذي تم ارساله على الهاتف المحمول

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موعد تسليم شهادات طلاب مدارس الحكومة في غزة

موعد تسليم شهادات طلاب مدارس الحكومة في غزة، أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عن موعد تسليم شهادات طلبة المدارس الحكومية في قطاع غزة لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، إذ تقرر تسليم شهادات طلبة المدارس يوم الاثنين الموافق 5/ 6/ 2023.