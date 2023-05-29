جيش الاحتلال يبدأ مناورة "اللكمة القاضية" ستستمر 14 يوماً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لـ "هيئة الأركان" التابعة له تحت اسم "اللكمة القاضية". منوهًا إلى أنها ستستمر لقرابة الـ 14 يومًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان صحفي، بدأت اليوم مناورة هيئة الأركان المشتركة "اللكمة القاضية"، وتستمر لمدة أسبوعين، وستحاكي المناورة قتالًا متعدد الساحات في الجو والبحر والأرض والسايبر.

وأوضح: "كجزء من المناورة، سيتم اختبار قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة في عدة ساحات.

وستشارك في التدريبات قوات الجيش النظامية والاحتياطية من جميع القيادات والأسلحة والألوية".

وستتدرب قوات الاحتلال على مواجهة التحديات والأحداث المتفجرة في عدة ساحات في نفس الوقت، وسيكون هناك تدريب قيادة لقيادة المنطقة الشمالية، وفق بيان جيش الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه في الأسبوع الأول، سيركز التمرين على ممارسة نموذج "الجليل"، وفي الأسبوع الثاني على ممارسة نمط "الجليل". كما سيتم تطبيق الخطط العملية في الفضاء المدني والجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الجبهة الداخلية.

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم ممارسة تشغيل خلايا التحكم السيبراني لأول مرة هذا العام، ويتمثل دورها في صياغة صورة ظرفية في مجال حرب السايبر".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه "تم التخطيط للتمرين مسبقًا كجزء من جدول التدريب لعام 2023". مبينًا: "كجزء من التمرين، سيتم الشعور بحركة حيوية لقوات الأمن: عربات عسكرية ومدرعات، طائرات وسفن حربية".