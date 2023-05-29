السعودية تسمح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة العائلية والسياحة والأعمال لجدة والمدينة

سمحت السلطات السعودية لحاملي تأشيرات السياحة - الأعمال - الشخصية - العائلية، بالسفر إلى كل من جدة والمدينة المنورة بالأراضي السعودية حتى ٢٨ من يونيو المقبل الموافق ١٠ ذي الحجة ١٤٤٤.

وقالت السلطات السعودية في آخر توجيه للاشتراطات المنظمة لموسم الحج الحالي ١٤٤٤ /٢٠٢٣ الصادرة اليوم والموجهة لشركات الطيران بالسماح بقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات "السياحة والعائلية والأعمال والشخصية"، إلى كل من "جدة والمدينة المنورة "بالمملكة السعودية بشرط عدم ارتداء ملابس الإحرام والالتزام بالباركود وتعليمات وزارة السياحة، وذلك خلال الفترة من ٣٠ مايو الجاري الموافق ١٠ ذي القعدة ١٤٤٤وحتى ٢٨ من يونيو الموافق ١٠ من ذي الحجة ١٤٤٤.

شملت الاشتراطات عدم السماح بقبول سفر الركاب حاملي "التأشيرات التجارية" فقط من المسلمين إلى كل من جدة والمدينة بالأراضي السعودية وذلك خلال نفس الفترة والتي تبدأ غدًا الثلاثاء المًوافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ وحتى ٢٨ من يونيو ٢٠٢٣.

ومن جانبها، حددت السلطات السعودية آخر موعد لقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات العمرة بالمطارات السعودية وهو ٤ يونيو المقبل علي أن تكون آخر يوم مغادرة من الأراضي السعودية لحاملي تأشيرات العمرة في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣.

وشددت السلطات السعودية على عدم صلاحية تأشيرة العمرة في السماح بأداء مناسك الحج وضرورة تأكيد تاريخ العودة بتذاكر الطيران.