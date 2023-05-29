من هو عبد الرحمن منيف Abdul Rahman Munif الذي يحتفي محرك جوجل بذكرى ميلاده؟

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل بذكرى ميلاد الكاتب الروائي عبد الرحمن منيف Abdul Rahman Munif التسعون، اليوم الاثنين 29 مايو 2023 من خلال نشر صورة كرتونية له عبر جداريته احتفاءً به على ما قدمه من إسهامات كبيرة في الكتابة الأدبية الثورية المناهضة للحكومات العربية في منتصف وأواخر القرن الماضي، حيث يعد أحد الكتاب الروائيين المنفيين سياسيا، وأحد أبرز الأدباء العرب في القرن العشرين، ما جعلنا ننشر من هو عبد الرحمن منيف Abdul Rahman Munif الذي تحتفل به جوجل.

من هو عبد الرحمن منيف Abdul Rahman Munif ؟

ولد عبدالرحمن منيف Abdul Rahman Munif في العاصمة الأردنية عمان في 29 مايو 1933.

ويرجع نسب منيف إلى قرية قصيبا شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم لأب سعودي وأم عراقية، وكان والده أحد كبار التجار المشهورين ببيع العقيلات والسفر بين الشام والقصيم.

يصف عبدالرحمن منيف نفسه بأنه بالثائر الروائي، كونه كان يجميع بين الكتابة الروائية والنقد السياسي في آن واحد، ويتحدى التقاليد والأفكار السائدة في المجتمعات العربية.

من هو عبد الرحمن منيف Abdul Rahman Munif الذي يحتفل جوجل بذكرى ميلاده التسعين؟ وأجمل ما كتب الروائي الثائر من روايات وكتب أدبية

رحلة عبد الرحمن منيف الدراسية

نشأ عبد الرحمن منيف في عمان وبها تلقى تعليمه الابتدائي حتى حصل على شهادة الثانوية العامة.

وفي عام 1952 غير وجهته إلى العاصمة العراقية لدراسة الحقوق في جامعة بغداد لكن لم تكتمل خطته، حيث تعرض للطرد على خليفة نشاطه السياسي.

ومن بغداد إلى جامعة القاهرة لاستكمال دراسته، قبل أن يغير وجهته مرة أخرى إلى بلغراد في عام 1958 لمواصلة دراساته قبل أن يحصل على رسالة الدكتوراه في اقتصاديات النفط.

رحلة الروائي الثائر العملية

بدأ عبدالرحمن منيف في عام 1962 أول وظائفه في الشركة السورية للنفط في دمشق.

ومن النفط للصحافة انتقل منيف للعمل في مجلة البلاغ في بيروت عام 1973.

وبعد عامين عاد مجددا إلى بغداد ليجمع بين الصحافة والنفط من خلال عمله في مجلة النفط والتنمية.

وتنقل الكاتب الراوئي السعودي بعد ذلك ما بين العراق وفرنسا ودمشق قبل أن يستقر بها من عام 986 ويكرس حياته للكتابة الأدبية.

أجمل ما كتب عبد الرحمن منيف

وكتب الروائي السعودي عبد الرحمن منيف العديد من الكتب والروايات الأدبية نالت إعجاب الكثيرين من النقاد، وحاز على جائزة، القاهرة للإبداع الروائي، وجائزة سلطان العويس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أجمل ما كتب عبد الرحمن منيف ما يلي:-

مدن الملح.

شرق المتوسط.

الأشجار.

اغتيال مرزوق.

حين تركنا الجسر.

عالم بلا خرائط بالاشتراك مع جبرا إبراهيم جبرا.

لوعة الغياب.

الديمقراطية أولًا.. الديمقراطية دائما.

الكاتب والمنفى.

آفاق الرواية العربية.

العراق هوامش من التاريخ والمقاومة.