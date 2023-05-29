الاحتلال يصدر قراراً بهدم منزل الشهيد خروشة منفذ عملية "حوارة"

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين29/5/2023م، هدم منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين "إسرائيليين"

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد أصدر ما يمسى قائد القيادة الوسطى اليوم أمرا بهدم المنزل الذي يسكن فيه عبد الفتاح خروشة. الذي نفذ في 26 فبراير 2023 عملية إطلاق نار في حوارة قتل فيها جنديين.

استشهاد عبد الفتاح خروشة الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة خلال عملية عسكرية نفذها الاحتلال في جنين، أسفرت انذاك عن ارتقاء 6 شهداء وعشرات الاصابات اثر محاصرة الاحتلال خلال العملية العسكرية منزلا كان يتواجد بداخله الشهيد خروشة وعدد من مقاتلي كتية جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.