المخابرات الإيرانية تعتقل خلية تجسس جديدة لصالح "إسرائيل"

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية"، اليوم (الاثنين)، أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على خلية تجسس جديدة مرتبطة بـ "إسرائيل".

وبحسب ما أوردت قناة "كان"، قال مسؤول في النظام القضائي الإيراني لوكالة الأنباء بأن الفرقة المكونة من 14 عضوا خططت لتنفيذ عدة اغتيالات لأغراض مختلفة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ذكرت في سبتمبر الماضي، أن وزارة المخابرات والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتقلت 12 شخصا من أعضاء الطائفة البهائية في منطقة مازندران شمال البلاد للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وبحسب التقرير، "تم التعرف على عناصر الخلية التجسسية "الإسرائيلية" واعتقالهم في مدن مختلفة".

وأوضح أنه تم تدريب اثنين من قادة منظمة التجسس في منظمة بيت العدل "الإسرائيلية"، الموجودة في المركز البهائي في حيفا، وأنشأوا خلية تجسس مع أعضاء آخرين في المنظمة.

واستكمالاً لإعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية، ورد أن أعضاء المنظمة تواصلوا سراً، واعتمدوا على أساس رسائل مرسلة من حيفا والنظام الإسرائيلي.

وقال مدير المخابرات العامة لمنطقة مازندران: "إن أي نشاط لشبكات التجسس المرتبطة بالنظام الصهيوني للنشاط المناهض للثورة يتم مراقبته عن كثب من قبل المخابرات وسيتم التعامل مع عملائها بشكل حاسم".

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تفيد فيها المخابرات الإيرانية بأنها ألقت القبض على مشتبهين بالتجسس لصالح "إسرائيل" من الطائفة البهائية.

وفي بداية شهر أغسطس من العام الماضي، أفادت الأنباء عن اعتقال شخصيات بارزة في الديانة البهائية بتهمة التجسس لصالح "إسرائيلية"، وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن من بين المعتقلين مسؤولين في البهائية، وأنهم مرتبطون مباشرة بمركز "بيت العدل الإسرائيلي" ومقره مدينة حيفا.