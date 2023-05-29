بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اون سبورت الان، دقائق قليلة وستبدأ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز 2023، والتي سيكون لها عمليات بحث كثيرة ومكثفة من قبل جمهور الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي، عند الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة والـ08:30م بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة.

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لهذا متابعين الكرام ضمن مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اون سبورت الان، سنخصص هذه المقالة كما أوضحنا لكم سابقاً للحديث عن رابط مشاهدة مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الذي ستكون تحت قيادة الحكم: محمد عادل، ومساعد حكم: سمير جمال سعد، ومساعد حكم: خالد حسين، وحكم رابع: هشام الفلال، وحكم فار: حسام عزب، ومساعد فار: هانى خيرى.

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وبث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، ستكون كما جرت العادة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية ، وتحديداً ON Time Sports 1 HD وبتعليق مؤمن حسن، لهذا متابعين الكرام سنضع لكم ضمن مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اون سبورت الان، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز اليوم على أون تايم سبورت مباشر.

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وقبل أن نضع لكم رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، سنوضح لكم بعض المعلومات قبل لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر، فهذه المباراة تلعب ضمن مرحلة إياب الدوري المصري الممتاز، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين بهدف مقابل هدف.، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اون سبورت الان

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و لكن ضمن مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اون سبورت الان، سنرفق لكم أولا: تشكيل الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر ، فقد استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.





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وفقد جاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا، في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، أما خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، وخط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية، وخط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

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