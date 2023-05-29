عرض سعودي يُهدد مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد..تعرف على قيمته؟!

يتواصل الجدل حول مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في سانتياجو برنابيو، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، كان من المفترض أن يُجدد عقد بنزيما تلقائيا لموسم آخر، عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن ريال مدريد لم يعلن هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

وقالت الشبكة :" إن هناك شكوكا حول استمرارية بنزيما مع الميرينجي، حتى أن لاعبي ريال مدريد لا يعرفون مصيره، بينما يفكر مهاجم ليون السابق في العرض السعودي الذي وصله، ويتضمن حصوله على 200 مليون يورو لمدة موسمين".

وذكرت أن العرض مستمر في إغراء بنزيما، لأن نجم ريال مدريد لن يكون ملزما بدفع الضرائب، كما سيحصل على مميزات تسويقية لصوره، بالإضافة إلى مدارس باسمه في السعودية.

وأضافت "ريليفو" أن الجهاز الفني ومديري ريال مدريد، متشككون في رغبة بنزيما بالبقاء مع الفريق الملكي.