المنتخب الفلسطيني إلى جانب سوريا وايران ببطولة غرب آسيا

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما التي سحبت اليوم الاثنين، عن وقوع منتخبنا الأولمبي في مجموعة صعبة هي الثانية لجانب إيران وسوريا.

وضمت المجموعة الأولى: العراق المستضيف، والأردن، والامارات، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات: لبنان، واليمن، وعمان، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 12 حزيران المقبل.

ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني من المجموعات الثلاث.

وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم على تهيئة 3 ملاعب لاحتضان البطولة، بملاعب المدينة الدولي، والزوراء، وكربلاء.