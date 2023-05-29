حركة المجاهدين تنعي الشهيد أشرف ابراهيم

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الشهيد أشرف محمد إبراهيم، الذي ارتقى برصاص الاحتلال اثناء اقتحام جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى شاهداً ومنارة تضيء طريق التحرير والخلاص.

وشدّد المجاهدين، في بيان لها، على أن هذا العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة، موضحةً أن طريق الاشتباك والمواجهة هو أنجع الطرق في لجم ارهاب واجرام هذا الكيان المؤقت.

ودعت الحركة، الخلايا المجاهدة وكتائب ومجموعات المقاومة في الضفة لتصاعد عملياتها البطولية واشعال الأرض الفلسطينية المحتلة لهيباً ثأراً وانتقاماً لدماء الشهداء.