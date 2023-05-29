فيديو - تفاصيل وفاة العميد سالم السهلي غرقا في البحر بالسعودية

تفاصيل وفاة العميد سالم السهلي غرقا في البحر بالسعودية اليوم الاثنين 29-5-2023 ، ويمكن لك الان في التعرف على جميع المعلومات الخاصة بوفاة هذا العميد الذي بات اسمه في الأول بقائمة التداول على مواقع التواصل الاجتماعي كافة وسط تفاعل كبير من قبل المواطنين على وفاته .

وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نشرح من خلالها تفاصيل وفاة العميد سالم السهلي غرقا في البحر وجاءت هذه المقالة التي تم نشرها من اجل تعميم الفائدة حيث يجري الآلاف عمليات بحث الكترونية وعن الباقي فهو التالي :

تفاصيل وفاة العميد سالم السهلي في السعودية

وبحسب ما تم تداوله على تويتر والفيسبوك فإن العميد سالم السهلي توفى غرقا في البحر اثناء محاولته انقاذ ابنه الصغير في شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية ، ما أدى إلى وفاته وفشل عملية الإنقاذ .

موعد دفن العميد سالم السهلي

كما ونشير لكم في هذه الفقرة إلى موعد دفن العميد سالم السهلي حيث تمت الصلاة عليه رحمه الله في محافظة المجمعة بالجامع الكبير.

وفاة سالم السهلي بالسعودية

خليل علق على وفاة سالم السهلي بالسعودية : "خالص العزاء في وفاة العميد سالم بن مسلم السهلي العزاء لقبيلة السهول العزيزة كافه ولذويه وعائلته خاصه وعزائي كذلك لزملائه رحمه الله رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته وتقبله مع الشهداء والصديقين #سالم_السهلي ".

المحامي ناصر الفايز علق : " اللهم اغفر لجارنا الشهيد #سالم_السهلي وصبر أهله وذويه وأخلف عليهم في أبنائه خيرا ".

ران علق : "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ".

حذيفة علق : "الله يرحمه ويغفر له وعظم الله أجر ذويه وولاد سهل كافة إنا لله وإنا إليه راجعون .. اجتمع فيه الشجاعة والشهامة و الحنان يآمال الجنة الباردة ."

سمير علق على وفاة سالم السهلي قائلاً: "الحمد لله على قضاء وقدره لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إدعوا الله ان يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ".