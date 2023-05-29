الخور يتحدث عن حقيقة تراجع الاحتلال إدخال قطع غيار الدراجات النارية إلى غزة

نفى رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة في غزة، رشدي الخور، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن تراجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال قطع غيار الدراجات النارية إلى قطاع غزة.

وأكد الخور، في تصريح صحفي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن "المنشورات المتداولة بخصوص هذا الأمر، عارية عن الصحة"، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية التابعة لوزارة النقل والمواصلات برام الله لم تبلغهم بمنع الاحتلال إدخال قطع غيار لغزة.

وبخصوص أسعار قطع الغيار، أوضح، أن سعر الإطارات المطاطية (سبير) للدراجات النارية عند إدخالها للقطاع، غير محددة حتى اللحظة، متوقعًا انخفاض سعر الإطار الواحد من 500 إلى 150 شيقل.

يشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات في غزة، أعلنت أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر السماح باستيراد قطع غيار الدراجات النارية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، بعد منع استمر لسنوات.