بالصور قوات الاحتلال تقيم نقطة عسكرية على مدخل مستوطنة "حومش"

أقامت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نقطة عسكرية على مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أقامت نقطة عسكرية على مدخل مستوطنة "حومش" بعد قرار حكومة الاحتلال مؤخرًا بالسماح للمستوطنين بالعودة إليها.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مستوطنين أقدموا، فجر اليوم، على نقل المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" ما بين نابلس وجنين، إلى مكان جديد داخل البؤرة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هدف نقل هذه المدرسة هو تجاوز قرار قضائي يقضي بإزالتها لوجودها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأعاد مستوطنون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف؛ لشرعنتها لاحقًا، وفق الصحيفة العبرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، ووزير المالية الاسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، وافقا على إعادة إنشاء هذه المدرسة الدينية.