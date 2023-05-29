آليات عسكرية تابعة للاحتلال تهدم منازل في بيت لجم وأريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:17 م
29 مايو 2023
هدم في اريحا وبيت لحم
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هدمت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في قرية "أرطاس" جنوب مدينة بيت لحم.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قامت بإخلاء المواطنين من المنزل، حيث باتوا الآن بلا مأوى.

وفي اريحا، هدمت قوات الاحتلال، منزلاً مأهولاً شرق المدينة، بعد اقتحامها منطقة "سما أريحا"، معززة بآليات عسكرية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب المدينة، وسط إطلاق للرصاص والغاز السام المسيل للدموع.

هدم نزل في نابلس

 

هدم نزل في نابلس

 

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