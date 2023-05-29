بالفيديو لحظة استشهاد أشرف إبراهيم خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال في جنين فجراً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:22 م
29 مايو 2023
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