بالفيديو لحظة استشهاد أشرف إبراهيم خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال في جنين فجراً

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لحظة استشهاد أشرف إبراهيم خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال في جنين فجراً
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:22 م
29 مايو 2023
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