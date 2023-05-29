هيئة الأسرى توثق شهادات 3 أسرى تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 29/5/2023، أن الأسير رامي الأحمر (24 عاماً)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن محامي الهيئة أحمد صيام.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير الأحمر ساعات الفجر، وقامت باعتقاله، ومن ثم تم نقله إلى مركز توقيف وتحقيق سجن "عوفر"، وقد استمر معه التحقيق 55 يوماً.

أما الاسير أحمد أبو نعمة (28 عاماً) من بلدة بتير/ بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزله ساعات الليل، وقامت بتكسير باب بيته ومن ثم اعتقلوه، ونقلوه إلى مركز توقيف وتحقيق معتقل "عوفر".

فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد البرق (19 عاماً)، من بلدة بيت جالا/بيت لحم، حوالي الساعة الرابعة فجراً، وقامت باعتقاله ومن ثم اقتادوه إلى مركز توقيف وتحقيق معتقل "عوفر"، وقد استمر معه التحقيق 58 يوماً.