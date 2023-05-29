أسعار الأضاحي في مصر 2023- سعر المواشي واللحوم في مصر – مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يسأل الكثيرون عن أسعار الأضاحي في مصر 2023، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن الكثير من المسلمين يحرصون على الذبح في عيد الأضحى المبارك، ويتساءلون عن أسعار الأضاحي في مصر 2023 من خرفان، ماعز، جديان، أبقار وغيرها، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أسعار الأضاحي في مصر 2023- سعر المواشي واللحوم في مصر .

أسعار المواشي في مصر 2023

وتختلف أسعار المواشي في مصر 2023 بحسب الوزن والنوع، وتتراوح ما بين 4 آلاف و65 ألف جنيه، بزيادة وصلت نسبتها إلى 100% مقارنة بالعام الماضي، وذلك على النحو التالي:

سعر الماعز في مصر 2023

ويتراوح سعر الماعز في مصر 2023 قبل أيام من عيد الأضحى المبارك ما بين 3 آلاف و8 آلاف جنيه، و3,000 جنيه للجدي البلدي، أما النعجة فبلغ سعرها 4 آلاف جنيه، وبلغت أسعار القائم منها فوصل إلى الأسعار التالية:

كيلو لحم الماعز البلدي قائم: 65 جنيه تقريبًا.

كيلو لحم الجدي البلدي قائم: 65 جنيه تقريبًا.

كم سعر العجل في مصر؟

وحددت شعبة القصابين كم سعر العجل في مصر 2023 بالأسعار الآتية:

سعر العجل المستورد: 25.000 جنيه تقريبًا.

سعر العجل البلدي: 40.000 جنيه تقريبًا.

سعر العجل المستورد: 25.000 جنيه تقريبًا.

أسعار الخرفان الصغيرة

وتبدأ أسعار الخرفان الصغيرة من 4 آلاف جنيه، أما الكبيرة فتصل إلى 7.000 جنيه باختلاف أنواعها وأحجامها كما هو موضح في السطور التالية:

أنواع الخرفان وأسعارها في مصر

وأشارت الشعبة إلى أن أنواع الخرفان وأسعارها في مصر للكيلو الواحد قائم تم تحديدها كالتالي:

سعر كيلو القائم من الخراف البرقي: من 120 إلى 175 جنيه.

سعر كيلو القائم من الجديان البلدي: من 165 إلى 170 جنيه.

سعر كيلو الخروف الأسواني قائم: من 120 إلى 135 جنيه.

سعر كيلو خراف فلاحي قائم: من 110 إلى 130 جنيه.

سعر كيلو الخرفان الصعيدي قائم: من 120 وحتى 130 جنيه.

سعر الأضاحي اليوم

وتعد الأبقار من الأضحيات التي يقبل الكثير من المسلمين على شرائها في العيد، وتراوح سعر الأضاحي اليوم ما بين 50 و65 ألف جنيه، وبالنسبة إلى البقرة الوالدة فأسعارها تتراوح ما بين 50.000 و65 ألف جنيه، أما بخصوص السعر للكيلو قائم فهو كالتالي:

كيلو اللحم البقري «خليط بلدي» قائم: 140 جنيه تقريبًا.

كيلو اللحم البقري «مستورد كولومبي» قائم: 138 جنيه تقريبًا.

كيلو اللحم البقري «الشمبري» قائم: 75 جنيه تقريبًا.

سعر العجل قائم في مصر 2023

أما سعر العجل قائم في مصر 2023 فيختلف ما بين البلدي والمستود كالتالي:

سعر كيلو العجل البلدي قائم: 73 جنيه تقريبًا.

سعر كيلو لحم العجل المستورد قائم: 140 جنيه تقريبًا للحوم الأوكرانية، الكولومبية والإسبانية.