الشباب والثقافة : الأسبوع المقبل الإعلان عن بدء التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة عن المشاريع والبرامج التي تستعد لتنفيذها خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وتسعى من خلالها للنهوض في قطاعات الشباب والثقافة والطفولة والطلائع والكشافة التي تشرف عليها.

وقال رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 29/5/2023 في المكتب الإعلامي الحكومي: "نسعى في الهيئة جاهدين لتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية ورسالة وطنية خالصة، تعبر عن إيمانها بمنظومة القيم العليا التي تشكل المرتكز الأساسي والدرع الحامي للمحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية وقيم الأصالة والتراث ومقاومة الاحتلال، والسعي لتعزيز الإبداع ونشر الوعي وتنمية الأجيال ضمن خطة متوازنة".

وأضاف: "تعمل الهيئة على تعزيز دور الشباب وتمكينهم في المجتمع، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق النسخة الخامسة من برنامج دلني على السوق لتمويل المشاريع الريادية للشباب، واستكمال تشكيل المجالس الشبابية للبلديات، وتنفيذ مبادرات شبابية ومجتمعية نوعية، وعقد سلسلة من البرامج والدورات والمحاضرات والملتقيات التدريبية".

وأكد أنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل الإعلان عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الجديدة من برنامج القرض الحسن للزواج، على أن يستمر التسجيل للشباب المقبلين على الزواج لمدة أسبوع.

وقال محيسن: "وفي إطار سعينا للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، وتعزيز الانتماء للهوية الفلسطينية، نسعى إلى إقامة معرض للكتاب، وعقد مؤتمر ثقافي، وتنظيم معرض للتراث الوطني، ومهرجان للأفلام القصيرة، ومسابقة لاختيار أفضل مؤسسة ثقافية، وإطلاق مسابقات أدبية وفنية في مجالات متنوعة لتشجيع الابداع، وإصدار مجلة مدارات الثقافية والتي تعنى بالشأن الثقافي".

وأشار محيسن إلى أن الهيئة ستطلق برنامج المخيمات الصيفية للعام 2023، إضافة إلى تشكيل حاضنات لرعاية الأطفال المبدعين والموهوبين، والبدء بتجهيز مخيم الإخاء وأرض الكشافة.

واستعرض محيسن أبرز مؤشرات الإنجاز في برامج الهيئة التي نفذتها خلال النصف الأول من العام 2023 بتكلفة اجمالية بلغت نحو (1.5) مليون شيكل، مشيرًا إلى أنها قدمت عبر صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها قرضًا حسنًا لـ (120) شاب من المقبلين على الزواج بقيمة إجمالية (240) ألف دولار، إضافة إلى إنجاز النسخة الرابعة من برنامج "دلني على السوق" حيث تم تقديم قرض حسن لـ (52) شابًا بقيمة إجمالية (100) ألف دولار، حيث تمكن المستفيدون من الدخول إلى سوق العمل الفلسطيني وبدء مشاريعهم الخاصة.

وقال:" أشرفنا على تشكيل (11) مجلس شبابي لعددٍ من الهيئات المحلية (البلديات) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وكذلك استهداف ما يزيد عن (5000) شاب وشابة في برامج وملتقيات تدريبية ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، وذلك في إطار تمكين الشباب والمرأة وتعزيز الوعي".

وأكد أن الهيئة نفذت فعاليات وبرامج ثقافية في سبيل الحفاظ على الهوية الفلسطينية، أبرزها الدوري الثقافي بين الجامعات والكليات في قطاع غزة، وإطلاق مشروع مدينة الثقافة الفلسطينية، وتأسيس مكتبةٍ عامة في النصيرات، وتمويل عددٍ من المبادرات الثقافية نفذتها المراكز الثقافية.