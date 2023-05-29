تحليل رصاص جنين يصل لقلب "المستوطنات"… ومعادلة الميدان تحرج "حكومة الائتلاف"

لا تُقابل الوحشية "الإسرائيلية" التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الفلسطينيين سوى بمزيد من ضربات المقاومة والعمل الميداني الفذ، حيث تفلح أيادي المقاومين في رميتهم وبات رصاصهم يصل لقلب مستوطنات الاحتلال.

الليلة الماضية شمرت سرايا القدس- كتيبة جنين عن سواعدها واستهدفت بشكل مباشر مستوطنتي "جان نير" في منطقة جلبوع قرب جنين، و"دوتان" وأصابتهما بشكل مباشر، حيث أصيبت منازل للمستوطنين بأضرار مباشرة في "جان نير"، فيما جرى استهداف مركبة للمستوطنين في محيط مستوطنة "دوثان" بجنين بشكل مباشر.

وللتوثيق، نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي _ كتيبة جنين، مشاهد فيديو لاستهداف مركبة للمستوطنين في محيط مستوطنة "دوثان" بجنين، وتحقيق إصابات مباشرة واستهداف المستوطنة بصليات من الرصاص، الأمر الذي يعكس تطوراً في العمل العسكري للمقاومين بالضفة المحتلة.

المحلل السياسي محمد فارس جرادات، رأى أن الأداء الميداني والمتفاعل والمتطور لكتيبة جنين يعكس مدى وحشية الاحتلال "الإسرائيلي" الذي تدفع المقاومين لاستحداث مزيد من الثغرات في الجدار الأمني الصهيوني.

وأوضح جرادات في تصريح لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

أن المقاتلين والمقاومين رجال طارق عزالدين، لديهم أمانة والجرائم في جنين وعلى طول وعرض الضفة المحتلة، حيث تدفع لتطوير الإمكانيات.

وأشار جرادات إلى ما ظهر خلال الفيديو الذي نشرته كتيبة جنين عن انحراف المركبة التي استهدفتها سرايا القدس، بالإضافة لأضرار البيوت، مؤكداً أن المقاتلين حققوا "معادلة الميدان".

ولفت جرادات إلى أن أعمال المقاومة تفشل مخططات الاحتلال، فاليوم جرى نقل المدرسة الدينية في بؤرة حومش ما بين نابلس وجنين، إلى مكان جديد داخل البؤرة بهدف تجاوز قرار قضائي يقضي بإزالتها لوجودها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأوضح أن الاحتلال أقام ثكنة عسكرية كبيرة، وحواجز ونقاط منتشرة على طول المنطقة وهو ما يظهر مخاوفه، فهجمات المقاومين وتطورها تحكم على مشاريعه بالفشل.

وحول ما إذا كان الاحتلال سيهاجم جنين بعد هذه العمليات البطولية، قال المحلل جرادات :" جنين دوماً في عين العاصة، والأمر يعتمد على بنك الأهداف من حيث أي معلومة قد تصلهم من هنا وهناك، وبات الاحتلال يدخل جنين بصعوبة ويخرج منها بطريقة أصعب ، فيما يخوض المقاومون اشتباكات أصعب، حيث يجد الاحتلال صعوبة في الخروج ."