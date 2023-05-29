موعد تسليم شهادات طلاب مدارس الحكومة والوكالة في غزة 2023، بعد أن ينتهي طلبة المدارس سواء الحكومية أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يبدأ البحث عن موعد تسليم شهادات الطلبة، لأن أهاليهم وذويهم يرغبون في معرفة درجات أبنائهم الطلبة، حتى يحتفلوا بهم ومعهم للمتفوقين والناجحين أما المتوسطين فيعمل أهاليهم على معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة بواسطة عدة عوامل يقومون بها، لذا فإن يوم تسليم الشهادات هو يوم عيد بالنسبة للطلبة والأهالي، فيرتدون أجمل الألبسة ويتحضرون بالحلويات حتى يهديها الطلبة لمعلميهم خاصة شهادة نهاية الفصل الدراسي الثاني.

متى توزيع شهادات طلاب المدارس الحكومية في غزة

متى توزيع شهادات طلاب المدارس الحكومية في غزة، هذا العام كان مغايراً عن الأعوام السابقة من حيث تقديم الامتحانات، إذ إن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أصدرت قراراً بإعفاء الطلبة من صف الأول وحتى الصف الرابع من تقديم امتحانات النهائية، وسيتم وضع الدرجات بناء على تقييم المدرسين للطلبة، أما المراحل ما فوق ذلك فإنهم ينتهون من الامتحانات يوم الأربعاء المقبل 31 مايو 2023، وبذلك ينتظرون تسلم الشهادات من مدارسهم، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد توزيع شهادات طلاب مدارس الحكومة والوكالة في غزة.

موعد تسليم شهادات طلاب مدارس الحكومة في غزة

موعد تسليم شهادات طلاب مدارس الحكومة في غزة، أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عن موعد تسليم شهادات طلبة المدارس الحكومية في قطاع غزة لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، إذ تقرر تسليم شهادات طلبة المدارس يوم الاثنين الموافق 5/ 6/ 2023.

موعد توزيع شهادات طلاب مدارس الاونروا في غزة 2023

موعد توزيع شهادات طلاب مدارس الاونروا في غزة 2023، أما بخصوص مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة فإن تسليم الشهادات سيكون يوم الخميس 8/6/ 2023، ويتمنى فريق العمل التوفيق لكل الطلبة جميعاً سواء في المدارس الحكومية أو مدارس الوكالة، وإلى هنا ننتهي من نشر مقالة بعنوان: موعد تسليم شهادات طلاب مدارس الحكومة والوكالة في غزة 2023.