بالفيديو كم يبلغ سعر الأضاحي والخراف في السودان مع قرب عيد الأضحى لعام 2023 ؟

كم يبلغ سعر الأضاحي والخراف في السودان مع قرب عيد الأضحى لعام 2023 ، اقل من شهر واحد يفصلنا عن عيد الاضحى المبارك ، حيث بدأة التجار في السودان ورغم الاوضاع الامنية السيئة بلملمه انفسهم وطرح الاضاحي والخراف للأسواق استعدادا لعيد الاضحى المبارك وخاصة مع بدء الهدنة المعلنة بين قوات التدخل السريع وقوات النظامية ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم اسعار الاضاحي والخراف في السودان لعام 2023 مع قرب موسم الحج وعيد الاضحى.

سعر الاضاحي في السودان عام 2023

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أسعار الأضاحي التي شهدت ارتفاعا بالغا، وزيادة اسعار الخراف فى السودان لسنه 2023 الأمر الذي دفع العديد من الأسر إلى التخلي عن شراء أضحية هذا العام والاكتفاء بشراء اللحم من الجزارين واليكم سعر المواشي الكباشي في السودان اليوم .

قال تجار المواشي ان أسباب ارتفاع أسعار الماشية غلاء العلف وهو سبب رئيسي لارتفاع الخراف والماشية بجانب دخول موسم عيد الأضحى ,وارتفاع أسعار العلف أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموسم رمضان ثم موسم الإجازات وصولا لموسم عيد الأضحى، حيث ترتفع الأسعار بسبب الأعلاف واحتكار السوق.

سعر الاضاحي في السودان عام 2023

خراف في سودان ,سعر الخرفان في الخرطوم,أسعار خراف الأضاحي مابين 20 – 25 الف جنيها زنة (30 -35 ) كيلو و الخروف الكباشي يتراوح ما بين 15 – 20 ألف جنيها أما الخراف الحمرية الكبيرة تتراوح ما بين 12-25 الف جنيهاً وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالتعاون مع كبار الشركات و الموردين و المنتجين، عن طرح خراف الأضاحي للمواطنين، إسعار تتراوح بين :ضان حمري 45 جنيه .

خرفان عمر 6اشهر 30,000 جنيه .

غنمايه حره 40 جنيه .

غنم للبيع من سلالة اصيلة ومعاهم صغار النيل الأبيض

تيس أمريكي 120,000 جنيه .

خرفان بلدية للبيع 40,000 جنيه .

أسعار الخراف في السودان 2023

ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2023 بأسواق المؤسسة التعاونية بالخرطوم بحري تبدأ طرح الاسعار "37 ألف جنيه" – "40 ألف جنيه" – "55 ألف جنيه"

إرتفاع الأسعار يعود لتراجع المبيعات والظروف الاقتصادية وجائحة كرونا ، رغم أن السودان بلد غني بالماشية.

أسعار الخراف في السودان 2023 سعر الخروف في السودان 2023 أسعار خراف الاضاحي مابين 20 – 25 الف جنيه

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إرتفعت أسعار خراف الأضاحي لهذا العام بأسواق الخرطوم مع اقتراب عيد الاضحى حيث تراوحت الأسعار ما بين 12 الأف الي 30 ألف، بسبب رسوم ترحيلها من الولايات الي الخرطوم وفقا لتجار الماشية .

وفي جولة لسونا في سوق المواشي بالخرطوم للتعرف علي أسعار الخراف قال تاجر المواشي محمد عثمان إن الأسعار تترواح ما بين 12-30 الف جنيهاً، ، وان الأسعار تتفاوت وتختلف باختلاف أنواع الخراف وأحجامها.