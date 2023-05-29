جنين تعلن الحداد والإضراب الشامل

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين اليوم الاثنين 29/5/2023 ، الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة.

وقالت القوى الوطنية إن الإضراب يأتي حدادًا على روح الشهيد أشرف إبراهيم الذي ارتقى برصاص الاحتلال.

وكانت مصادر طبية أعلنت فجر اليوم الاثنين 29/5/2023، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فقد استشهد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجراً، وقد أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.