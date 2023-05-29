الجهاد الإسلامي تنعى الشهيـد أشـرف إبراهيـم مـن جنيـن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:20 ص
29 مايو 2023
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نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 29/5/2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الأسيـر المحـرر: أشـرف محمد إبراهيم (37 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم.

وأكدت الحركة، أن شعبنا لن يستسلم أمام هذه الجرائم المتواصلة، وستزيد من عزمه على استمرار واجب المقاومة وتلبية نداء المقدسات والثأر لدماء الشهداء مهما طال الطريق وعظمت التضحيات.

وأشادت الحركة، بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين وكل المقاومين الشجعان، الذين استبسلوا في الدفاع عن جنين البطولة وتصدوا للاحتلال بالرصاص والعبوات، وصنعوا نموذجاً ملهماً في القتال والمواجهة، ليعلم العدو أن جهادنا ماض حتى القدس.

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