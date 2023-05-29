ما سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 2023، لا يزال تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، حديث الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، خشية من عدم صرفها لهذا الشهر كما حدث في عام 2021، الأمر الذي يؤثر بالسلب على العوائل المستفيدة من الـ 100 دولار لأنها تعتبر مصدر دخل وحيد لها ويعتاشون منها غير أنهم يشترون الأدوية وغير ذلك من مستلزمات صحة ومنزلية مهمة وأساسية.

سبب تأخير صرف 100 دولار شهر 5

سبب تأخير صرف 100 دولار شهر 5، أُثيرت الكثير من التساؤلات والأخبار المتضاربة حول المنحة القطرية، إذ قالت بعض المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا أن قطر أبلغت الجهات المختصة بتوقف صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة بشل نهائي، بينما نشرت مواقع إخبارية محلية أخباراً تفند سابقاتها وبقي المواطن المستفيد في حيرة من أمره، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسباب تأخير المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2023.

أسباب تأخر صرف المنحة القطرية شهر مايو

أسباب تأخر صرف المنحة القطرية شهر مايو، إثارة الجدل في هذا الملف، دفع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف للحديث عن الأسباب الحقيقية لتأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، إذ فنّد كل ما يُشاع من أخبار عن نية قطر انهاء صرف المنحة القطرية الشهرية بشكل كامل، إذ قال إن المنحة لم تتوقف كما نشرت بعض المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

الأسباب الحقيقية لتأخير صرف المنحة القطرية شهر 5 2023

الأسباب الحقيقية لتأخير صرف المنحة القطرية شهر 5 2023، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن السبب الحقيقي لتأخير صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار عن شهر مايو 2023، له علاقة بترتيبات واجراءات مرتبطة بتحويل وتجديد المنحة لنهاية شهر 2023، وإلى هنا ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان: ما سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 2023.