سبب استبعاد طارق حامد من معسكر المنتخب لمباراة غينيا- هو من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها خلال الآونة الأخيرة خاصةً بعد أن تقرر استبعاد اللاعب طارق حامد لاعب خط وسط اتحاد جدة من قائمة المحترفين للمنتخب المصري، وذلك خلال قائمة الفراعنة لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.

سبب استبعاد طارق حامد من معسكر المنتخب لمباراة غينيا

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب مؤخرا قائمة المحترفين من أجل معسكر المباراة، وسوف يتم اعلان بقية القائمة من المحليين خلال أيام قليلة، حيث أكد مصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أكد أن استبعاد طارق حامد من القائمة هو للإصابة فقط.

ويخضع طارق حامد لعلاج مكثف من جانب الجهاز الطبي لفريق اتحاد جدة عقب الاصابة التى تعرض لها مؤخرا وغاب بسببها عن بقية الموسم الحالي مع فريقه.

وأكد المصدر الخاص بمنتخب مصر أن اللاعب من أبرز لاعبي منتخب مصر وهو من القوام الأساسي للفريق، واستبعاده للإصابة فقط.

منتخب مصر يواجه منتخب غينيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا القادمة يوم 14 يونيو المقبل، ويكفي منتخب مصر نقطة واحدة أمام غينيا من أجل حجز تذكرة التأهل الى نهائيات أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار.

ويبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر مصير اللاعب طارق حامد لاعب خط وسط اتحاد جدة من المعسكر القادم للفراعنة.

ويخضع طارق حامد لعلاج مكثف من جانب الجهاز الطبي لفريق اتحاد جدة عقب الاصابة التى تعرض لها مؤخرا وغاب بسببها عن بقية الموسم الحالي مع فريقه.

شرط تواجد طارق حامد في معسكر المنتخب

مصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر يترقب مصير طارق حامد، مؤكدا أن تواجده في المعسكر مرهونة بشرط واحد.

الشرط هو جاهزية اللاعب من الناحية الطبية للتواجد في المعسكر، ومن الممكن أن يواصل التأهيل الفني مع المنتخب.

مصدر من داخل منتخب مصر أكد أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تواصل مع نظيره في اتحاد جدة لمتابعة حالة اللاعب قبل بداية المعسكر.

وكان فريق طارق حامد، وهو اتحاد جدة السعودي قد توج الليلة ببطولة الدوري السعودي عقب فوزه على فريق الفيحاء في الجولة رقم 29 بثلاثية نظيفة.