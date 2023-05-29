بالصور جمعية إغاثة أطفال فلسطين تستقبل وفدين طبيين في غزة

استقبلت جمعية إغاثة أطفال فلسطين أمس الأحد، وفداً طبياً إيطالياً متخصصاً بجراحة قلب الأطفال وآخر سويسري متخصص بجراحة الشفة الأرنبية وسقف الحلق، وذلك من أجل توفير عمليات جراحية معقدة ومنقذة لحياة الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في قطاع غزة.

يعمل الفريق الإيطالي لجراحة قلب الأطفال المكون من 11 متطوعاً ومتطوعة بقيادة د. برونو مورزي في مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، إذ قام الفريق بفحص 28 طفلاً ممن يعانون من تشوهات خلقية بالقلب ليبدأ اليوم بإجراء عمليات القلب المفتوح المنقذة للحياة والغير متوفرة محليا.

ويجري الفريق السويسري لجراحة الشفة الأرنبية وسقف الحلق المكون من ثلاثة متطوعين بقيادة الجراح يوهانس جوتنبرجر، عمليات جراحية للأطفال الذين يعانون من تشوهات الشفة الأرنبية وسقف الحلق، تم فحص 37 طفلاً باليوم الأول من البعثة في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

قال منسق الوفود الطبية في جمعية إغاثة أطفال فلسطين السيد سهيل فليفل أن جميع الأطفال الذين بحاجة لعمليات جراحية بالقلب يتم تحويلهم الى خارج قطاع غزة، وتعمل الوفود الطبية التابعة للجمعية على إجراء تلك العمليات الجراحية الصعبة داخل مستشفيات قطاع غزة والضفة الغربية، والذي يخفف بدوره الكثير على وزارة الصحة وذوي الأطفال المرضى أيضًا.

يذكر أن جمعية إغاثة أطفال فلسطين تعمل على استقطاب أكثر من 150 وفداً طبياً أجنبياً كل عام، للعمل في فلسطين ومخيمات اللاجئين بلبنان والأردن على إنقاذ حياة الأطفال بالمجان، بالإضافة للعمل على إنشاء أقسام وإعادة ترميم وتأهيل أخرى في جميع المستشفيات الحكومية بالأراضي الفلسطينية، بهدف دعم تطوير القطاع الصحي العام.





















