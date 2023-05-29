الأطعمة التي تعمل على تحسين التركيز وتقوية الذاكرة

مع تسارع الحياة اليومية وضغوطات العمل واضطرابات النوم، يعاني الكثيرون من قلة التركيز وضعف الذاكرة، هناك بعض الأطعمة التي تحسن بشكل كبير التركيز وتقوي الذاكرة بشكل عام.

وقد توصل خبراء التغذية، بعد إجراء الكثير من التجارب، إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مركبات غذائية تحمي خلايا المخ وتعزز من قدرتها على العمل، مما ينعكس في شكل تحسن ملحوظ في القدرة على التركيز كما أنها تقوي الذاكرة بشكل عام.

أكلات تقوي الذاكرة

هناك أطعمة تقوي الذاكرة وتحسن الإدراك مثل :

1.الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون أو التونة أو السردين مصدر غني بأحماض الأوميجا 3 الدهنية،حيث يستخدم الدماغ الأوميجا 3 لبناء خلايا المخ والأعصاب ، كما أن الأوميجا 3 ضرورية للتعلم والذاكرة وتساعد على الوقاية من حدوث مرض الزهايمر ولذلك تعد الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 ضمن أشهر أطعمة تساعد على التركيز وعدم النسيان.

2.التوت الأزرق

يحتوي التوت على الأنثوسيانين وهي مجموعة من المركبات لها تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، وبالتالى تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف كما أنها تتراكم في المخ وتحفز التواصل بين خلاياه ، كما توضح بعض الدراسات أنه قد يساعد على تحسين الذاكرة لدى الأطفال وكبار السن ولذلك يعد التوت ضمن أشهر أكلات تقوي الذاكرة للأطفال والكبار.

3.البروكلي

البروكلي غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي قد تحمي خلايا الدماغ من التلف. علاوة على ذلك فإن كوب واحد من البروكلي المطبوخ (160 جرام) يستطيع أن يمد الجسم بأكثر من 100% من الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين ك.

ويستخدم الجسم فيتامين ك لتكوين الدهون السفينجولية (sphingolipides) وهي نوع من الدهون يتواجد بكثرة في خلايا المخ وقد وجدت بعض الدراسات أن زيادة استهلاك فيتامين ك مرتبط بتحسين الذاكرة وتحسين بعض الوظائف الإدراكية لدى البالغين ولذلك يعد البروكلي بفضل محتواه من فيتامين ك ومضادات الأكسدة من ضمن أشهر أكلات لتقوية الذاكرة.

4.بذور اليقطين

تعد بذور اليقطين من ضمن أفضل أطعمة لتقوية الذاكرة والتركيز لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم والدماغ بالإضافة إلى أنها مصدر ممتاز لكل من الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد وكل من هذه العناصر مهم لصحة المخ فمثلًا:

• الزنك : عنصر مهم للإشارات العصبية وقد يتسبب نقص الزنك في بعض الأمراض العصبية مثل الزهايمر أو الاكتئاب أو مرض باركنسون.

• المغنيسيوم : عنصر مهم للتعلم والذاكرة وقد يؤدي نقص المغنيسيوم إلى بعض الأمراض مثل الصداع النصفي أو الاكتئاب أو الصرع.

• النحاس : يستخدم المخ النحاس للمساعدة في التحكم في الإشارات العصبية.

• الحديد : قد يؤدي نقص الحديد إلى ضعف في وظائف المخ.

5.الشوكولاته الداكنة

تحتوى الشيكولاته الداكنة على بعض المركبات المفيدة للمخ مثل مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والكافيين.

تتجمع مركبات الفلافونويد في المراكز المسؤولة عن الذاكرة والتعلم ، ويعتقد الباحثون أن هذه المركبات قد تعزز الذاكرة وتساعد أيضًا في إبطاء شيخوخة خلايا الدماغ.

وقد وجدت إحدى الدراسات التى تمت على 900 شخص أن الأشخاص الذين يتناولون الشيكولاتة الداكنة بشكل متكرر أدوا بشكل أفضل في المهام العقلية المتعلقة بالذاكرة مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يتناولونها ولذلك تعد الشوكولاته الداكنة من أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة في الامتحانات.

6.المكسرات

تحتوى المكسرات على العديد من العناصر الغذائية مثل الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن استهلاك المكسرات يقلل من خطر الإصابة بضعف الإدراك لدى كبار السن. ووجدت دراسة أخرى أن النساء اللاتي يتناولن المكسرات على مدار عدة سنوات لديهم ذاكرة أقوى مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المكسرات. ولذلك من الشائع تناول المكسرات كأكلات تقوي الذاكرة لكبار السن.

7.البرتقال

يمكن لثمرة برتقال متوسطة الحجم أن تمد الجسم بمعظم احتياجه من فيتامين ج المهم لصحة المخ. وقد أوضحت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم تركيزات عالية من فيتامين ج في الدم لديهم تحسن في الوظائف الإدراكية كالتركيز أو الذاكرة والانتباه وسرعة اتخاذ القرارات ولذلك يعد البرتقال ضمن أشهر أغذية تقوي الذاكرة وتساعد على التفوق والتركيز الذهني.

مشروبات تساعد على التركيز

تتوافر عدة مشروبات تساعد على التركيز وتحسن الذاكرة ومنها :

1.القهوة

الكافيين ومضادات الأكسدة مكونان رئيسيان في القهوة يساعدان فى دعم صحة الدماغ ومن الآثار الإيجابية للكافيين على الدماغ:

• زيادة الانتباه : يساعد الكافيين على الانتباه عن طريق حجب الأدينوزين (الأدينوزين هو مادة كيميائية تجعلك تشعر بالنعاس).

• تحسين المزاج : تعزز القهوة بعض الناقلات الكيميائية المسؤولة عن الشعور بالسعادة مثل الدوبامين.

• زيادة التركيز : وجدت إحدى الدراسات أن الكافيين قد يساعد فى زيادة التركيز والانتباه لمدة قصيرة.

بالإضافة إلى ذلك فإن تناول القهوة مرتبط بتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر ولذلك تعد القهوة ضمن أفضل مشروبات تقوي الذاكرة والتركيز.

2.عصير الرمان مشروب لتنشيط الذاكرة

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التأثيرات الضارة كما تحسن من وظائف المخ.

3.عصير البرتقال

يستطيع كوب من عصير البرتقال (240 مليلليتر) أن يمد الجسم ب93% من الاحتياج اليومي لجسم الإنسان من فيتامين ج الذي له العديد من الفوائد وقد وجدت مراجعة لحوالي 50 دراسة أن الأشخاص الذين لديهم نسبة مرتفعة من فيتامين ج في الدم كانت مستويات الانتباه والذاكرة لديهم أفضل من غيرهم ولذلك يعد عصير البرتقال ضمن أفضل مشروبات لتقوية الذاكرة والتركيز.

4.عصير البنجر

عصير البنجر غني بمادة النيترات التي تتحول فى الجسم إلى مادة أكسيد النيتريك التى تلعب دور مهم في التواصل بين خلايا الدماغ المسؤولة عن اللغة والتعلم واتخاذ القرارات ولذلك يعد عصير البنجر ضمن أفضل مشروبات لتقوية الذاكرة.

5.الماء

يُعد الماء أهم مشروب يمكن تناوله لصحة المخ حيث أن 75% من مخ الإنسان يتكون من الماء ويساعد شرب الماء في الحفاظ على صحة المخ وتحسين الذاكرة والقيام بوظائف الدماغ على أحسن وجه كما أنه يعزز الذاكرة ويحسن المزاج ولذلك يعد الماء ضمن قائمة أهم مشروبات لتقوية الذاكرة.

6.حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على مادتي الـ إل كارنيتين و الرايبوفلافين وكلاهما يساعد على تحسين نشاط الدماغ ومنع مشاكل الذاكرة المرتبطة بتقدم العمر ولذلك يعد حليب اللوز ضمن أشهر مشروبات تقوي الذاكرة والحفظ.

7.عصير الطماطم مشروب لتقوية الذاكرة للأطفال

يعزز عصير الطماطم الذاكرة لدى الأطفال بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات أ ود وج فهو يعزز وظائف الدماغ.