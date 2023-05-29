استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد الشيخ إبراهيم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت مصادر طبية فجر اليوم الاثنين 29/5/2023، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فقد استشهد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجراً، وقد أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

ونعى نادي الأسير الفلسطينيّ، والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، الشهيد والأسير السابق أشرف محمد إبراهيم (37 عاماً)، والذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجر اليوم.

ولفت نادي الأسير، إلى إنّ الشهيد إبراهيم، أسير سابق أمضى ما مجموعه 11 عاماً في سجون الاحتلال، حيث اُعتقل في عام 2006، وأفرج عنه في عام 2012، واُعتقل في عام 2014 وأفرج عنه في عام 2019.

وكان أصيب 8 مواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، واعتقل اثنان آخران فجراً، خلال اقتحام عدة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية.

وأفاد شهود عيان في المنطقة، بأن أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، فيما تصدى لها مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين بوابل من الرصاص.

ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى مخيم جنين،

ودعت مساجد مدينة جنين إلى النفير لمواجهة اقتحام الاحتلال وسط اشتباكات عنيفة جداً.



