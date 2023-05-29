بالفيديو شاهد| مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية وصلوات أثناء اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين 29/5/2023، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون اقتحامهم للأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته.

ويصعد المستوطنون من اقتحاماتهم وانتهاكاتهم بحق المسجد الأقصى المبارك، حيث تزداد الاقتحامات في وقت الأعياد اليهودية.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

كما واصلت قوات الاحتلال حفرياتها في منطقة ساحة البراق إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك.

وأظهرت صور آليات الاحتلال خلال تنفيذها حفريات في منطقة ساحة البراق، ضمن مشروع استكمال تهويد الساحة وجنوب غرب المسجد الأقصى.