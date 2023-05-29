قُبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة " توجيهي ".. نصائح فعالة للاستعداد للامتحانات.

تعد شهادة الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسية للطلبة ومن أكثر الأشياء التي تشغل بال كثير من طلبة الثانوية العامة، وأثبتت الأبحاث أن الطلاب الذين يعانون من الإجهاد والارتباك هم أكثر عرضة لتحقيق نتائج سيئة في الامتحانات النهائية.

نصائح لزيادة التركيز أثناء المذاكرة

البحث عن الهدوء

يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى المذاكرة في مكان هادئ، جيد الإضاءة، بعيدًا كل البعد عن مشتتات الانتباه، مثل الضوضاء، لكي يتمكنوا من الحفاظ على تركيزهم أثناء التحصيل الدراسي.

تجنب المهام المتعددة

ينبغي على طلاب الثانوية العامة أن ينصب تركيزهم على المادة التي سيقبلون على امتحانها، لأن انشغالهم بالمهام المتعددة في هذا الوقت قد يؤدي إلى تشتت انتباههم وزيادة توترهم.

التغذية الجيدة

تلعب التغذية الجيدة دورًا كبيرًا في زيادة التركيز وتعزيز الانتباه، لذلك يراعى الاهتمام بتناول الأطعمة المفيدة للذاكرة، مثل المكسرات والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان، مع ضرورة الابتعاد عن المأكولات الدسمة، لأنها تسبب الشعور بالتخمة والخمول.

اختيار وقت مذاكرة مناسب

أظهرت الأبحاث، أن الدراسة في المساء تساعد على حفظ المعلومات وتعزيز القدرة على تعلم مهارات جديدة، مثل اللغات، لأن الذاكرة قبل النوم تكون في أقوى مستوياتها.

الحصول على فترات راحة

من الضروري أن يحصل طلاب الثانوية العامة على فترات قصيرة من الراحة بين كل ساعة من الذاكرة، يفضل القيام خلالها بالمشي لمدة 10 دقائق، لأن النشاط البدني يحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ، مما يساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز.

ممارسة تمارين التأمل

حالة من التوتر والقلق تسيطر على طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، يمكنهم التخلص منها عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، لأنها تساعد على تهدئة الأعصاب.

تناول الكافيين

يساعد الكافيين على تعزيز التركيز والشعور باليقظة وزيادة الانتباه وتحسين الوظائف الإدراكية للمخ، يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول عليه بسهولة من القهوة والشاي والشوكولاتة الداكنة، بشرط عدم الإفراط في هذه الأغذية والمشروبات.

النوم الجيد

يعتاد بعض الطلاب على السهر لساعات متأخرة وتقليل عدد ساعات النوم خلال فترة الامتحانات، دون الانتباه أن ذلك الأمر يؤثر سلبًا على الوظائف الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة والتركيز والانتباه واسترجاع المعلومات.

أطرح الأسئلة وأطلب المساعدة عندما تحتاجها

تحدث إلى زملائك الذين يتقنون المادة بوضوح واعرف ما إذا كانوا مهتمين بمساعدتك في الدراسة، أو يمكنك أن تسأل المدرسين عن المعلومات التي تحتاج لمزيد من الشرح حولها.

ذاكر بذكاء

تأكد من عمل قائمة بمواد الدراسة وضع في اعتبارك مدى صعوبة كل المواد بالنسبة لك وأكتب تقييمك بجواره، يمكنك استخدام ملصقات مثل سهل أو صعب نوعًا ما أو شديد الصعوبة؛ سيساعدك هذا في تحديد مقدار الوقت الذي يجب أن تقضيه في كل مادة.

من المفيد أيضًا دراسة الأجزاء الصعبة أولاً؛ بهذه الطريقة، سيكون لديك المزيد من الوقت قبل الامتحان للتعامل مع صعوبات معينة تحتاج حقًا إلى المساعدة فيها.

ومن المقرّر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى يوم الأربعاء 7 من يونيو/ حزيران 2023، والدورة الثانية الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023.