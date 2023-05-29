نقل المدرسة الدينية في حومش سرًا لوجودها في أرض فلسطينية

أقدم مستوطنون، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين 29/5/2023، على نقل المدرسة الدينية في بؤرة حومش ما بين نابلس وجنين، إلى مكان جديد داخل البؤرة بهدف تجاوز قرار قضائي يقضي بإزالتها لوجودها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن مجموعة من المستوطنين، قاموا بإخلاء المدرسة الدينية في البؤرة من مكانها القديم، ونقلوها ليلًا وبشكل سري بعيدًا عن أنظار الفلسطينيين لعمق البؤرة التي توصف بأنها "أراض دولة".

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إلغاء مشروع قانون "فك الارتباط" عن مناطق شمال الضفة الغربية، ما سيتيح لشرعنة البؤرة وتحويلها رسميًا إلى مستوطنة.

ونقلت المدرسة الدينية بضع مئات الأمتار عن مكانها القديم، وتم وضع كرفانات لها بدلًا من الخيام التي كانت نصبت فيها بموقعها القديم.

وتمت الخطوة بموافقة أركان الحكومة الإسرائيلية وخاصة وزير الجيش يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.