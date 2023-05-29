الغصين يتوقع ترشيح أسماء جديدة خلال شهر للعمل في الداخل المحتل

توقع إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد 29/5/2023، ترشيح أسماء جديدة خلال شهر.

وتحدث الغصين، خلال تصريحات صحفية حول مستجدات تصاريح العمال الذي يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضح الغصين، أن الهم الأكبر للوزارة، إيجاد فرص عمل لأبناء شعبنا وجاءت فرصة العمل بالداخل المحتل للتخفيف عن معاناتهم.

وبين، أن 11 ألف عامل لهم تصاريح عمل سارية المفعول بالداخل المحتل من أصل 140 ألف مسجل على رابط الوزارة ولا يوجد أي استثناء أو محاباة لأي مواطن، لافتاً إلى أن اللون الأخضر يُغير إلى اللون الأسود يتم عند ترشيح الاسم للشؤون المدينة.

ولفت إلى أن 320 ألف مسجل باحث عن العمل من الخريجين ومن استفاد فرص عمل 100 ألف والعام الماضي كان من أفضل الأعوام، حيث عمل فيه 9 آلاف.

ونفى الغصين، أن يكون هناك أي واسطة أو استثناء في تصاريح العمل، مبيناً أن أي حالة تستفيد عن طريق الوزارة تتم حسب النظام والترتيب، وقال:"أتحدى اذا استفاد أي مواطن خارج معايير الوزارة سأعلن استقالتي."

وتابع: "بعد ترشيح الأسماء للشؤون المدنية ليس لنا بعد ذلك أي علاقة ولا رفض بسبب انتهاء الكوتة، ومسؤولية الوزارة ترشيح الأسماء والأولوية للمسجلين حتى أقل من 60عاماً".

وأوضح أن الشؤون المدنية تبلغ وزارته عن الترشيح في ذات اليوم وهي من تحدد الموعد والعدد وليس لديها أي معلومات بالخصوص.

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يمنع في المعايير لاستفادة أكثر من أخ داخل الأسرة، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بترشيح أي متقاعد أو موظف 2005 من خلالها.

وقال:" إن 18.500 تصريح عمل ساري المفعول من بينها 11 ألف عن طريق وزارة العمل".