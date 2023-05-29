أسعار جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 29 مايو 2023، شهدت أسعار جرام الذهب في فلسطين، صباح اليوم الاثنين الموافق 29 مايو2023، تغيرات داخل السوق المحلي مع بداية التعاملات اليومية.

جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 29 مايو 2023، بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 233.60 شيكل، وما يعادله 62.63 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد الموفق 29 مايو 2023 نحو، 214.13 شيكل، وما يقابله 57.41 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب في فلسطين صباح اليوم نحو،204.40 شيكل، وما يقابله 54.80 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18

جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين نحو،175.20 شيكل ، وما يعادله 46.97 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم، نحو،136.27 شيكل، وما يعادله 36.53 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في فلسطين اليوم نحو،116.80 شيكل، وما يعادله 31.31 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب في فلسطين، صباح اليوم، نحو،7,265 شيكل، وما يعادله 1,948 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب

بلغ سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم نحو، 1,635 شيكل، وما يقابله 438.40 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم نحو، 233,599 شيكل، وما يعادله 62,627 دولار أمريكي.